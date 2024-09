Victorha accettato di unirsi alin prestito. Tuttavia, il giocatore nigeriano sta ora richiedendo una modifica alla clausola di rilascio nel suo contratto con il Napoli, chiedendo che venga ridotta a 75 milioni di euro invece degli attuali 130 milioni. Inoltre, Osimhen desidera includere una clausola di uscita per gennaio, nel caso in cui club di alto livello si facciano avanti con offerte concrete. Attualmente, le parti stanno discutendo i dettagli finali dell'accordo. La situazione è in fase di definizione, con Osimhen e i club coinvolti che lavorano per raggiungere un'intesa soddisfacente. Lo riporta Fabrizio Romano.