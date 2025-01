Juventus-Milan, Sabatini su Thiago Motta

Intervenuto negli studi di Mediaset Sandroal termine della sfida tra Juventus e Milan ha commentato le scelte del tecnico bianconero Thiago Motta. Le sue parole:- "La Juventus ha perso anche per il cambio di Vlahovic al 65'? Non l'ha persa ma si è autompedita di poterla recuperare e vincere nuovamente perchè gioca senza centravanti. I cambi di Thiago Motta anche presi singolarmente, uno per uno, compreso quello di Mbangula che era stato il migliore a sorpresa, sono difficili da capire e da spiegare".