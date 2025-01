Il tecnico del Milan Sergioche ha battuto per 2-1 la Juventus a Riad in Supercoppa ha parlato in conferenza stampa oggi vero la finale di domani contro l'Inter. Queste le sue parole sulla sfida alla Juventus:"La fortuna non arriva se non lavori al massimo. Dopo ci vuole anche un pò di fortuna ma quella arriva se sei serio e lavori bene. Puoi avere tutta la fede del mondo ma devi fare. Come al lotto, per pensare di vincere devi giocare. Noi dobbiamo giocare con fame e ambizione, poi conta pure la fortuna".