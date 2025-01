Juventus-Milan, la pagella di Thiago Motta

Una serata amara per la Juventus ed anche per il suo tecnico Thiago Motta. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:Ancora una Juve che non conosce la cattiveria e non sente l’odore del sangue quando l’avversaio è in difficoltà.Le scelte iniziali lo premiano, quelle in corsa no. Vero che gli episodi hanno fatto la differenza. Ma senza Vlahovic, l’attacco non esiste più.La Juve ricasca nei soliti errori: non sa gestire il vantaggio e quando si abbassa troppo subisce. Discutibili i cambi, la sfortuna non può essere un alibi.