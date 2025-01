Una delle poche note liete della Juventus ieri sera contro il Milan è Samuel Mbangula. Di seguito la sua pagella dai principali quotidiani sportivi:



Juventus-Milan, la pagella di Samuel Mbangula



TUTTOSPORT 7- Innanzitutto, e scusate se è poco, rompe l’equilibrio del match inventandosi un fantastico assist per Yildiz dopo che aveva acceso già la sua prestazione con due sgroppate palla al piede da puledro di razza. Corsa scioltissima e mente libera per una gran prestazione.



CORRIERE DELLO SPORT 6,5- Ripaga la fiducia di Thiago Motta: vede lo spazio e lo trova, mandando in porta Yildiz. Per un tempo, sembra imprendibile, poi cala e Thiago Motta lo toglie. Forse troppo presto.



GAZZETTA DELLO SPORT 6,5- Da sorpresa a uomo assist: punta spesso Emerson Royal e lo supera quasi sempre, poi taglia il campo in orizzontale per il bel assist a Yildiz. Perchè toglierlo?