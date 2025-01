Juventus-Milan, la pagella di Locatelli

Una partita non semplice quella di ieri sera per Manuel Locatelli. Di seguito la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:Dimostra di patire la pressione rossonera, a inizio dei due tempi. Ma il peggio è l’avventato calcione con cui abbatte Pulisic in area di rigore.Imbucata da campione in un fazzoletto sulla fascia per una prestazione double face. Bene nel dirigere il gioco e diventare diga quando è il momento. Male quando commette l’ingenuità del rigore.Emblema di una squadra che non sa tenere alta la tensione per 90'. Non fa male ma il fallo da rigore è troppo ingenuo.