Supercoppa Italiana, sold out per Juventus-Milan

Grande differenza di seguito tra le due semifinali di Supercoppa Italia, che si disputa in Arabia Saudita, a Riyadh. Perinfatti, lo stadio Al-Awwal Park, campo dell'Al-Nassr, risulta con ampi spazi vuoti, decisamente diversa l'attesa per la partita tra Juventus e Milan.si affronteranno venerdì, sempre nello stadio dell'Al-Nassr, che per l'occasione sarà sold out, venduti tutti i biglietti. Il motivo è legato al diverso seguito che hanno le due squadre rispetto a quelle nerazzurre, in particolare l'Atalanta.