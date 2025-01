Le parole di De Siervo sulla Supercoppa Italiana in Arabia

Intervenuto in conferenza stampa direttamente da Riad, l'AD della Lega Serie Aha parlato dei benefici derivanti dalla disputa dellain Arabia Saudita, dove laè stata sconfitta in semifinale dal Milan: "È un contratto che prevede altre due edizioni da disputare qui. Aspettiamo di fare un bilancio, mi pare di capire che da parte loro ci sia interesse a un rinnovo, che però non abbiamo ancora iniziato a discutere. Le società comunque firmando il contratto si sono lasciate la possibilità di scegliere il format. Io penso che a quattro sia il modello migliore, funziona da tutti i punti di vista ed è un elemento di crescita complessiva per il calcio italiano. Se dovesse dipendere dalla Lega insisteremmo per giocare sempre una fase finale a quattro. I benefici per le società derivano sia dai diritti tv che dalle sponsorizzazioni: a breve sapremo darvi le cifre corrette, progressivamente aumentate".De Siervo ha poi aggiunto: "Non vogliamo escludere l’Italia, potremmo farlo anche per meno soldi. Non è un tema di soldi: si fa una valutazione solo in base a questo, ma il tema è la costruzione di un mercato e di una relazione. Non basta una partita, ma una relazione costante nel tempo: siamo venuti qui 7, 8, 10 volte in un anno. Qui creiamo academy, aiutiamo le società a sviluppare talenti. Lavorare con realtà importanti come i nostri club, votati alla creazione di talento, è un elemento che a loro interessa: se noi stiamo chiusi nel nostro Paese non facciamo una buona gestione della property intellettuale della Serie A nel complesso".