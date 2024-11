Biglietti per la Supercoppa Italiana, il piano

La Lega Serie A si mobilita in vista della, che a inizio gennaio vedrà protagonista anche la. L'obiettivo è quello di portare in Arabia almeno mille tifosi dal nostro Paese per ogni partita (i bianconeri affronteranno in semifinale il Milan, poi nell'eventuale finalissima una tra Inter e Atalanta), per cui è stato realizzato un apposito pacchetto a cifre competitive, come spiegato dall'adal Social Football Summit."Il tifoso è parte integrante dello spettacolo, quando non entra in dinamiche polemiche e di contestazione", le sue parole, che vanno ad aggiungersi a quelle sul senso di disputare il torneo in Arabia . "Dobbiamo ricordare che lo stadio deve rimanere un luogo civile, utilizzando la tecnologia ci saranno accordi con le varie società per il riconoscimento facciale all’interno dello stadio, nei limiti del rispetto della privacy. Nel tempo riusciremo a completare quell’operazione di educazione all’interno dello stadio. Il riconoscimento facciale è un elemento chiave per il futuro e per rendere il prodotto condiviso da tutti".