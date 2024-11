Nel corso del suo intervento al Social Football Summit 2024, l'ad della Lega Serie Aha parlato anche dellain programma a inizio gennaio in Arabia, dove scenderà in campo anche la: "Cosa fanno Nba e Nfl per conquistare nuovi mercati? Giocano in tutto il mondo, lo fanno da anni con successo. Quindi non capisco quale sia lo scandalo se la Serie A fa lo stesso. Non facciamo politica, cerchiamo di "contaminare" nuovi gruppi di tifosi. Nel Medio Oriente, rispetto al resto del mondo, ci sono tante persone ‘malate’ di calcio, e sono estremamente giovani: il nuovo pubblico è là. Abbiamo creato dei pacchetti, che verranno lanciati a breve, per far sì che i tifosi italiani possano assistere alle gare a cifre competitive. L’obiettivo è portare 800/1.000 tifosi italiani".