Supercoppa italiana, cosa succede in caso di parità?

Ad inizio gennaio, precisamente dal 2 al 6, in quel di Riyadh si disputerà al Supercoppa italiana 2024, con la Juventus ai nastri di partenza della Final Four che vedrà impegnate anche Inter, Milan e Atalanta. I bianconeri affronteranno proprio i rossoneri in semifinale e in caso di passaggio del turno affronteranno la vincente dell'altra sfida tra i campioni d'Italia in carica e la Dea. La Lega Calcio, in relazione al torneo che aprirà il 2025, ha emesso una nota nella quale ha voluto chiarire il regolamento del torneo.Come nella passata edizione, anche per quanto riguarda la Supercoppa italiana 2024 in caso di parità - sia nelle semifinali che in finale - non si disputeranno i tempi supplementari ma si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.