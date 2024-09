Andrea, ex tecnico tra le altre dell'Inter ha parlato ai microfoni di Deejay Football Club per analizzare la situazione legata a Dusan Vlahovic. Le sue parole:"Chi si deve adattare di più? Sicuramente Vlahovic a Thiago Motta. Io credo che Dusan faccia delle cose benissimo: la finalizzazione, con i piedi è forte, gli piace guardare la porta. Quello che non gli piace è stare spalle alla porta e lavorare dei palloni, che invece è una cosa che vuole Thiago. Stile Zirkzee? Sì, ma è un problema che Vlahovic ha anche in nazionale. E infatti gioca Mitrovic".