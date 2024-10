La conferenza stampa di Nubel



Di cosa parla Nubel

Alexander, portiere dello Stoccarda e uno dei leader della squadra, è il protagonista della conferenza stampa pre Juventus-Stoccarda, in vista del match di Champions League contro i bianconeri. Nübel sta vivendo una stagione di grande crescita ed è pronto a condividere le sue impressioni su questa sfida cruciale per il cammino del club tedesco in Europa."Dopo il Bayern? Abbiamo lavorato tanto, analizzato gli episodi. Bisogna guardare avanti, altrimenti se rimaniamo ancorati agli errori non riusciamo a migliorare. Siamo contenti di avere partite una dopo l'altra, è difficile migliorare, ma preferisco più partite rispetto all'allenamento"."Ci si allena poco, come si risolve? Naturalmente siamo al campo di allenamento un po' meno rispetto a prima. Abbiamo tante settimane in cui giochiamo ogni tre giorni. E' importante prepararsi, ma credo che la partita sia il miglior allenamento. Spendiamo tanto tempo nella video-analisi. Ma credo che chiunque preferisca le partite agli allenamenti"."Imporre il nostro gioco. Coraggiosi. Dominanti. Così come fatto in alcune partite delle scorse settimane. La Juve ha tanto possesso palla, dobbiamo cercare di interromperlo. Pressare alto e imporre il nostro gioco. Coraggiosi, non è facile segnare contro la Juve. Dobbiamo posizionarci meglio in difesa"."E' un bomber, ha una grande tecnica di base. Ritmo. Sa calciare le punizioni. Segna. Lavora fisicamente. Grande attaccante che vorrebbero avere tante squadre. Buona tecnica. Ho visto tante cose. Niente di speciale sul quale focalizzarci. Fa tanti gol. Dobbiamo lavorare bene di difesa, di team, per fermarlo. Ma sono contento di giocare contro di lui".Come leader difensivo, Nübel avrà anche modo di discutere del lavoro con il reparto arretrato dello Stoccarda. L'intesa con i difensori sarà cruciale per affrontare un attacco bianconero che può contare su diverse opzioni pericolose. Nübel potrebbe soffermarsi sulla necessità di mantenere una comunicazione costante con i suoi compagni, soprattutto nei momenti di maggior pressione, e sull'importanza di difendere in maniera compatta per limitare le occasioni avversarie.