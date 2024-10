I numeri di Perin contro lo Stoccarda

I duelli persi dalla Juve contro lo Stoccarda

. In sostanza, nel match di Champions League di martedì sera la squadra tedesca si è mossa proprio comeavrebbe voluto che facesse la sua, ovvero con ritmo, coraggio, senso della posizione, percussioni centrali e sovrapposizioni sugli esterni. Ed è da qui che si spiegano i numeri di una partita tanto esaltante per gli ospiti quanto imbarazzante per i bianconeri, che si sono fermati allo 0,25 di expected goals contro i 2,52 degli avversari, senza nemmeno creare nessuna "grande occasione".Non è andata meglio difensivamente, perchéè arrivato a quota 9 parate e 2,06 reti evitate (contro lo 0,01 del portiere biancorosso), mentre i giocatori dello Stoccarda dominavano anche nelle altre zone di campo con ben 24 tackle e 43 palloni recuperati, di fatto uno ogni due minuti: un assedio, in sostanza, a cui Thiago Motta non è riuscito a porre rimedio nemmeno con i cambi, perdendosi in scelte discutibili a scapito della concretezza necessaria in quelle occasioni.Emblematico anche il dato sui: i tedeschi hanno dominato il 65% di quelli aerei e il 52% di quelli di campo, con ben 153 tocchi (accurati all'82%) nell'ultimo terzo, dove i bianconeri ne hanno conteggiati appena 76. Tutto il contrario di tutto per il tecnico della Juve. Che all'Allianz Stadium ha visto sì materializzarsi la sua filosofia di gioco. Ma... nella squadra avversaria.