Juventus-Stoccarda, parla Hoeness

Il tecnico dello Stoccardaha parlato ai microfoni di Sky della sfida di domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus. Queste le sue parole:"Abbiamo già affrontato il Real Madrid e ora avremo un’altra grande partita. Col Real abbiamo giocato con grande coraggio. Thiago sta facendo un bel lavoro, sarà un match duro e lo ringrazio per i complimenti"."Quest’anno abbiamo preso troppi gol, è vero. Non è un problema solo di difesa. Proveremo però a segnare a Torino, dovremo avere coraggio".– "Sono tutti bravissimi in Italia. Io personalmente ammiro De Zerbi, Inzaghi e tanti altri. Anche Thiago Motta potrà diventare tra i migliori, con il lavoro fatto a Bologna che è stato simile al nostro in Germania".