Weekend da dimenticare per lo. Il prossimo avversario dellainè stato infatti sconfitto in campionato daldi Vincent Kompany. La squadra di Hoeness ha di fatto resistito per poco meno di un'ora, prima di crollare sotto i colpi dei bavaresi, trascinati da uno straordinario Harry Kane. L'attaccante inglese ha sbloccato il match al 57', convertendo in goal l'assist di Kimmich. Poi dopo tre minuti ha concesso il bis su assistenza di Gnabry. A dieci minuti dalla fine, il Bayern ha poi dilagato: tripletta di Kane, prima dell'acuto decisivo dell'ex Juve Coman, autore del definitivo 4-0.