Il debutto di Enzosulla panchina del Chelsea in Premier League è stato caratterizzato da scelte sorprendenti, con i Blues che hanno affrontato i campioni d'Inghilterra del Manchester City a Stamford Bridge. La partita segna l'inizio della stagione e il tecnico italiano ha preso decisioni che hanno destato qualche scalpore, tra cui le esclusioni di Ben Chilwell e, entrambi non solo fuori dall'undici titolare ma nemmeno presenti in panchina.Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, Maresca ha commentato le sue scelte: “Succede spesso. Il manager deve prendere delle decisioni. A volte ai giocatori non piace, è normale. È solo una decisione tecnica, niente di più. Vedremo nei prossimi giorni.” L’ex tecnico del Leicester ha aggiunto che le esclusioni non sono legate a problemi disciplinari ma piuttosto a valutazioni sulla forma fisica e tattica dei giocatori.