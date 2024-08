L'entourage di Sterling



Il futuro di Sterling

Il Chelseaha avviato la sua stagione senza, non a causa di un infortunio, ma per una scelta tecnica dell'allenatore Enzo Maresca. Nonostante Sterling fosse inizialmente convocato per la partita contro il, l'exnon è neanche comparso in panchina, suscitando preoccupazioni e speculazioni sul suo futuro.Enzoha chiarito la sua posizione con una dichiarazione secca: "Gli allenatori sono pagati per prendere decisioni e a volte queste non piacciono ai giocatori". La decisione di escludere Sterling dalla gara ha sorpreso molti, specialmente considerando il suo ruolo di ex giocatore dele l'importanza del match.L'entourage diha risposto alle speculazioni con una dichiarazione rilasciata al Daily Mail: "Raheem Sterling ha un contratto con il Chelsea per i prossimi tre anni. È tornato in Inghilterra due settimane prima per svolgere un allenamento individuale e ha avuto una pre-stagione positiva con il nuovo allenatore. Raheem è impegnato a dare il massimo per il Chelsea e per i tifosi. Considerando la sua inclusione nei materiali ufficiali pre-partita del club, ci aspettavamo che fosse coinvolto nella gara. Come entourage, abbiamo sempre avuto un dialogo positivo con il Chelsea e ci aspettiamo chiarezza sulla situazione. Fino ad allora, continueremo a sostenere il desiderio di Raheem di iniziare la stagione in modo positivo."Se non dovessero esserci sviluppi positivi dopo questo scossone, Sterling potrebbe lasciare il. Recentemente, si era parlato di uno scambio con Federico Chiesa della Juventus, ma l'alto ingaggio di Sterling (10 milioni di euro) ha fatto tramontare l'idea. L'Atalanta, nel frattempo, è alle prese con la situazione di Ademola, tentato dal PSG, e potrebbe tornare su Nico Gonzalez della Fiorentina. Questo potrebbe cambiare le dinamiche del mercato e riaprire le porte a nuove trattative.Nel frattempo, l'Arabia Saudita rimane sempre un'opzione concreta, pronta ad approfittare delle situazioni in evoluzione nel calcio europeo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui