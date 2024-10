Perché Tacconi è finito nel mirino dei social?

"Gli arbitri? Spero solo che abbiano finito di rompere le palle alla, certe decisioni sono sempre contro i bianconeri, è ora di finirla… Il mio percorso di recupero? Sono al 70-75 per cento, mi hanno rimesso a nuovo. Peccato fossero tutti interisti… Col medico ci siamo scontrati un po', ma il suo apporto è stato fondamentale".Hanno fatto discutere, forse molto di più di quanto si aspettasse, le recenti dichiarazioni di, che in una lunga intervista a cuore aperto uscita ieri su Tuttosport ha raccontato anche la sua lunga battaglia per la vita dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nell'aprile del 2022. Parole, le sue, che se da una parte hanno "gasato" i tifosi bianconeri - che si sono stretti con ancora più affetto al loro ex portiere - dall'altro hanno scatenato una sorta di bufera social, ovviamente sul fronte anti-juventino.Del resto glisono già un tema caldissimo in questo inizio di stagione, tanto più dopo l'errore che domenica ha portato all'espulsione di Francisco Conceicao, poi squalificato per una giornata e multato (in un turno di Serie A che, complessivamente, ha lasciato insoddisfatto anche lo stesso designatore Gianluca Rocchi). E poi la battuta di Tacconi sull'… Poco da commentare, qui: ormai è sempre derby d'Italia…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui