Glisono stati sconfitti per 1-0 dall'nell'ultima partita della fase a gironi di. Una sconfitta pesantissima, la seconda di fila dopo quella incredibile contro Panama, che fa calare il sipario sull'avventura dei padroni di casa.Gli USA, infatti, sono ufficialmente eliminati dalla competizione. Si infrange, dunque, il sogno dei due juventini impegnati nel torneo:. Il centrocampista, dopo lo spinoso caso di mercato che l'ha visto protagonista, non è riuscito a lasciare il segno, trovando il goal contro Panama, poi annullato per fuorigioco. Disastrosa, invece, è stata la spedizione di Weah, espulso contro Panama per una manata nei confronti di un avversario. Una follia che ha pesato tantissimo nel corso del torneo.