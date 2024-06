La FIGC, nel corso del Consiglio Federale svolto oggi a Roma, ha ratificato le date di inizio e fine dei calendari per la stagione 2024-25. Queste tutte le date che riguardano anche la Juventus:Serie A EniLive: inizio 18 agosto 2024 – fine 25 maggio 2025;Serie BKT: inizio 17 agosto 2024 – fine 9 maggio 2025;Serie C Now: inizio 25 agosto 2024 – fine 27 aprile 2025;Serie D: inizio 8 settembre 2024 – fine 4 maggio 2025;Serie A Femminile Professionistica: inizio 31 agosto 2024 – fine 18 maggio 2025;Serie B Femminile: inizio 31 agosto 2024 – fine 18 maggio 2025;Serie C Femminile: inizio 8 settembre 2024 – fine 1° giugno 2025.