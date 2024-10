Quando termina la squalifica di Paul Pogba?

Il TAS di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso dicontro la squalifica per doping, dopo la positività del calciatore francese al testosterone. Il centrocampista dellasi è visto ridurre il suo maxi stop da 4 anni e 18 mesi. Uno sconto decisamente corposo che permetterà al classe 1993 di tornare presto in campo. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quando scadrà la squalifica di Pogba.La squalifica di 4 anni inflitta a Paul Pogba è scattata ufficialmente l'11 settembre del 2023. Di conseguenza il francese ha già scontato 13 dei 48 mesi inflitti inizialmente dal Tribunale Antidoping. La sentenza del TAS di Losanna, però, ha letteralmente stravolto lo scenario: con la squalifica ridotta a 18 mesi - 13 dei quali già scontati - Pogba terminerà il suo periodo di squalifica l'. In altre parole, tra poco meno di 5 mesi il classe 1993 potrà tornare in campo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui