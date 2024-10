Quante giornate di squalifica prenderà Conceicao?

La Juventus farà ricorso?

La Jattendono il comunicato del giudice sportivo per sapere quante giornate prenderà di squalifica il giocatore dopo quanto successo domenica contro il Cagliari. Un episodio, quello della "simulazione" che è stato riconosciuto come da tutti un errore arbitrale ed una decisione sbagliata di Marinelli. "Secondo me l’errore in questa gara è la seconda ammonizione per simulazione. Perché il giocatore cade dopo essere stato toccato, in maniera non punibile, perché comunque non era rigore, ma la simulazione secondo noi è un provvedimento eccessivo", il commento del vice designatore Andrea Gervavoni ad Open Var. Una giornata, per la doppia ammonizione, che, come riferisce Tuttosport, potrebbe salire in base a quanto detto dal portoghese dopo essersi visto sventolare in faccia prima il secondo cartellino giallo, per simulazione, e poi il rosso. Il linguaggio del corpo sembra suggerire più disperazione che rabbia, proteste ma non insulti. Bisognerà attendere il comunicato.Difficile, nonostante il riconoscimento dell’errore di Marinelli da parte degli stessi vertici arbitrali, che. Anche perché in Italia non è mai successo che in casi simili venisse tolta o ridotta la squalifica. A differenza della Premier League, dove pochi giorni fa, la Football Association ha annullato quella di Bruno Fernandes, espulso ingiustamente e che era stato squalifcato per tre giornate.





