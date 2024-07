Adrienè stato svincolato da pochi giorni e attualmente è senza squadra, dopo che il suo contratto con la Juventus è scaduto. Nonostante ciò, la sua permanenza a Torino potrebbe non essere conclusa, poiché il direttore sportivo Juventino, Giuntoli, sta facendo ogni sforzo per convincerlo a rimanere, proponendo un salario superiore a 7 milioni di euro.Il centrocampista francese, tuttavia, sembra titubante e sta aspettando la fine degli Europei prima di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, sta valutando altre offerte provenienti da club interessati a lui. Tra questi, nelle ultime ore si è aggiunto il, come riportato dal portale turco Sporx. Il club turco, attuale campione in carica, ha già avuto colloqui con l'entourage di Rabiot, ma ha ricevuto una risposta simile a quella data alle squadre inglesi e spagnole: le trattative verranno riprese dopo gli Europei, quando Rabiot avrà completato il suo impegno con la Nazionale francese.