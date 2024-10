Non è un momento semplicissimo peral. Il terzino francese, reduce dalla serata da incubo di Firenze dove, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, è stato addirittura espulso a partita già terminata a causa di eccessive proteste nei confronti del diretore di gara. L'esterno classe 1997, inoltre, sta vivendo una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo di contratto con il Milan - che scadrà nel 2026 - e che vedrebbe le richieste del giocatore considerate fuori portata dalle linee guida della sostenibilità rossonera. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, anche lastarebbe monitorando la situazione e qualora non dovesse maturare alcun tipo di accordo tra il giocatore e i rossoneri, potrebbe pensare di architettare un assalto più concreto.