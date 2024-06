L'esterno della Juventus Federicoha attirato su di sé gli occhi di diverse big italiane ed europee soprattutto qualora dovesse lasciare la Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato. La Roma è certamente tra le maggiori pretendenti per l'esterno classe 1997, con Daniele De Rossi grande estimatore di Chiesa. Stando a quanto riferisce SportMediaset però i giallorossi starebbero già lavorando per un piano B qualora non arrivassero a Chiesa, si tratta di Matteodel Napoli che potrebbe essere messo sul mercato dal club azzurro.