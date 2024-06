Federicoè finito nel mirino del club inglese delSportmediaset, il difensore centrale non è stato inserito ufficialmente nella lista dei partenti, però potrebbe anche lasciare Torino dopo due stagioni in caso di arrivo di offerte giuste., che in questa stagione è stato un giocatore importante per i bianconeri e autore anche di quattro gol in, viene valutato almeno. La sua cessione, sempre stando a quanto riferito da Sportmediaset, sarebbe un sacrificio per poter sbloccare la situazione relativa a