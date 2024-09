Samuel Mbangula è stato autore di un ottimo avvio di stagione in maglia bianconera. Gol all'esordio contro il Como con una bella conclusione rasoterra più assist a Cambiaso nella stessa gara. Infine l'assist per la prima rete tra i professionisti di Nicolò Savona. Non benissimo nella gara contro la Roma, ma la Juventus crede molto nel giocatore. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il giocatore dovrebbe rinnovare fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Sicuramente nel corso della stagione, soprattutto con i tanti impegni, il giocatore raccoglierà molto minutaggio.