Come riferito da Spormediaset, anche il Liverpool - ancora a secco in fatto di colpi in entrata - sarebbe pronto ad iscriversi alla corsa per Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta fortemente seguito dalla Juventus. La squadra allenata da Arne Slot - che già l'aveva allenato all'AZ Alkmaar - sarebbe pronto a sferrare il primo assalto ma la volontà del giocatore potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo. Koopmeiners, infatti, ha raggiunto da tempo un accordo con la Juve per i prossimi cinque anni e attende l'intesa tra i due club per vestire il bianconero.