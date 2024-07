Teun Koopmeiners è da tempo finito nel mirino della Juventus. Nei piani del club bianconero l'olandese, che non ha preso parte ad Euro 2024 a causa di un infortunio nei giorni precedenti all'inizio della manifestazione, sarebbe il punto esclamativo come rinforzo per il centrocampo bianconero. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il club bianconero ha incassato il sì di Koopmeiners. Tuttavia manca ancora quello con l'Atalanta. Tuttavia c'è ottimismo da parte della Juventus per la buona riuscita della trattativa. Il centrocampista nella scorsa stagione ha segnato 12 gol nella scorsa Serie A.