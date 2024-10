Qualora il difensore francese del MilanHernandez non trovasse un accordo per il suo rinnovo di contratto entro questa stagione potrebbe lasciare il club rossonero già nel corso del mercato estivo, stando a quanto riferisce SportMediaset. Il difensore francese dopo essere diventando il miglior difensore marcatore della storia del Milan potrebbe lasciare il club. Folta concorrenza, tra cui però figurerebbe anche la Juventus, non solo ovviamente, in lista anche Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea. La Juventus potrebbe essere interessata soltanto qualora non raggiungesse un accordo con il Milan per il rinnovo del suo contratto. Al momento quindi soltanto una suggestione di mercato.