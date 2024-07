La Juventus torna alla carica per Teun Koopmeiners. Per Cristiano Giuntoli è tempo di passare all'azione e - forte dei soldi incassati dalla cessione di Soulé alla Roma e Huijsen al Bournemouth - è pronto ad inviare la prima proposta ufficiale all'Atalanta. Secondo Sportmediaset, i bianconeri offriranno 50 milioni cash. Una proposta che probabilmente verrà respinta dalla Dea ma che rappresenta comunque un segnale importante, ovvero che la fase di trattativa è ufficialmente iniziata e che Madama vuole finalizzare a stretto giro di posta, quando mancano poco più di tre settimane all'inizio della nuova Serie A. Koopmeiners è un desiderio di Thiago Motta, così come la Juve è un desiderio espresso dell'olandese: tra società e calciatore, infatti, è già tutto fatto:per il centrocampista nerazzurro, infatti, è già pronto un contratto fino al 2029 a 4,5 milioni di euro a stagione.