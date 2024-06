Lasta lavorando con gli agenti di Kenanper riuscire a trovare un accordo per siglare il rinnovo fino al 2029, riuscendo cosi a blindarlo a Torino. Al momento sembra filtrare ottimismo sulla trattativa. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi SportMediaset due big d'Europa avrebbero bussato alla porta della Vecchia Signora chiedendo informazioni sul fantasista turco classe 2005. Si trarrebbe die di. La Juventus però considera Kenan incedibile, non sul mercato, da Torino quindi non dovrebbe muoversi, ma le estimatrici non mancano.