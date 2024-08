Lista esuberi, c'è il nome di Filipche è sempre in uscita dalla Juventus e che continua ad allenarsi a parte rispetto al gruppo squadra di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce SportMediaset oltre ad aver rifiutato la Fiorentina inizialmente e in seguito anche il Southampton ora Kostic avrebbe rifiutato un'altra destinazione, si tratterebbe dell'Al Ain, club arabo del campionato saudita. Kostic comunque è sempre in uscita dalla Juventus ed alla ricerca di una nuova sistemazione, il mercato in entrata arabo comunque chiuderà a inizio ottobre.