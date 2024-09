Jonhatandel Lille è un oggetto del desiderio del mercato della Juventus, complice anche il suo contratto in scadenza al termine della stagione e giocatore che i bianconeri avranno la possibilità di osservare in azione da vicino a breve in Champions League. Stando a quanto riferisce SportMediaset però la Vecchia Signora deve prestare attenzione se veramente è interessata al giocatore. Infatti l'inter e Beppe Marotta avrebbero già provato un primo approccio con il giocatore e vorrebbero soffiarlo alla Juventus. Bianconeri che quindi ora devono prestare attenzione, Giuntoli al lavoro.