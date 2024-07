La Juventus è pronta a costruire un nuovo ciclo sportivo, puntando fortemente su Kenan Yildiz. Come riportato da "Sportmediaset", infatti, il club bianconero ha prontamente alzato il muro per respingere i primi tentativi di approccio da parte del Chelsea, da tempo sulle tracce del ragazzo, ma che fin qui non ha trovato terreno fertile per aprire qualsiasi tipo di discorso con la Juve. Le intenzioni del club zebrato, dopotutto, sono sempre state molto chiare: in casa bianconera si lavora ad un rinnovo di contratto del classe 2005 fino al 2029 (quello attuale scade nel 2027) con ingaggio quadruplicato (da 300 mila euro a 1.2 milioni a stagione). Inoltre la Juve sarebbe pronta all'investitura totale affidandogli la gloriosa maglia numero 10.L'intenzione della Juve sarebbe quella di rinnovare il contratto di Yildiz fino al giugno del 2029, aumentandogli in maniera considerevole l'ingaggio: i bianconeri offrirebbero 1,2 milioni di euro a stagione, ovvero il quadruplo rispetto a quanto attualmente percepito, mentre l'entourage del ragazzo, per chiudere l'accordo, vorrebbe qualcosina in più. L'impressione, però, è che Yildiz sarà uno dei perni della Juve del futuro.