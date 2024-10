Lascenderà in campo contro il Cagliari nel lunch match di domenica alle 12.30. Il tecnico Thiago Motta sta pensando a tre cambi di formazione rispetto all'undici sceso in campo contro il Lipsia in Champions League mercoledì sera. Stando a quanto riferisce SportMediaset potrebbe ottenere una maglia da titolare il difensore brasiliano Danilo che agirà sulla corsia, in mezzo alla difesa agiranno Pierre Kalulu e Federico Gatti. Francisco Conceicao partirà da titolare complice l'infortunio di Nico Gonzalez. Non solo, potrebbe ritornare una maglia da titolare anche il centrocampista classe 1998 Manuel Locatelli che in Champions era rimasto in panchina.