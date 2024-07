La Juventus continua a spingere per arrivare a Karim Adeyemi, esterno offensivo classe 2002, individuato come il rinforzo ideale per il parco attaccanti bianconero. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, il club bianconero avrebbe trovato un accordo di massima con il padre-agente del giocatore nel recente colloquio avvenuto in Germania - dove Madama ha disputato una settimana di ritiro - e ora rimane la parte più difficile, ovvero raggiungere l'accordo con il Borussia Dortmund. Al momento, infatti, permane ancora una sensibile distanza tra domanda e offerta: la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piato 30 milioni più 10 di bonus, mentre il BVB vorrebbe incassarne almeno 50.