Laspinge per arrivare a Riccardo, il difensore del Bologna che si sta rivelando protagonista con la nazionale italiana agli Europei di Germania. Le richieste dei rossoblù a livello economico al momento sembrano essere elevate e la trattativa non è certamente semplice. Stando a quanto riferisce SportMediaset la dirigenza bianconera potrebbe decidere di sacrificare Federico Gatti per arrivare a Riccardo Calafiori. Il difensore della Juventus non è ritenuto incedibile infatti qualora arrivasse un'offerta adeguata potrebbe lasciare Torino. Al momento il Newcastle sta intensificando i contatti e potrebbe provare il colpo.