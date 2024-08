Il nome di Domenicoè ormai una sorta di tormentone estivo per la Juventus. Viene spesso accostato alla Vecchia Signora. In questa sessione estiva anche è accaduto. Complice la retrocessione in Serie B del Sassuolo con l'attaccante che sta rimediando dalla rottura del tendine D'Achille. Il giocatore però ha diverse estimatrici e potrebbe rimanere in Serie A. Al momento non sembra un obiettivo di mercato della Juventus ma stando a quanto riferisce SportMediaset a pensarci potrebbe essere la Fiorentina, complice anche la probabile partenza di Nico Gonzalez in direzione Juventus.