Differenze di Valutazione



La posizione della Fiorentina

Dopo il pareggio per 1-1 della Fiorentina nella prima giornata di campionato contro il Parma, l'attenzione si sposta nuovamente sulla trattativa che coinvolgee la Juventus.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i due club sembrano ancora distanti riguardo alla valutazione dell'attaccante argentino.La, con il forte supporto del presidente Rocco Commisso, ha fissato il prezzo di Nico Gonzalez a 40 milioni di euro. Questa valutazione riflette l'importanza e il valore che il club attribuisce al giocatore, classe 1998, che ha mostrato grande potenziale e contributo significativo alla squadra.D'altro canto, laha offerto una cifra inferiore: siamo intorno. Questa proposta rispecchia la valutazione bianconera e la strategia di mercato del club torinese, che cerca di contenere i costi pur cercando di rafforzare il proprio organico.Inoltre, la Fiorentina non sembra disposta a considerare operazioni in prestito e preferisce una cessione a titolo definitivo per il giocatore. Questo orientamento indica la determinazione del club viola nel massimizzare il ritorno economico dalla vendita di Gonzalez, piuttosto che esplorare soluzioni temporanee che potrebbero non garantire il pieno valore del trasferimento.





