Nicolosalterà gli Europei per infortunio e tornerà al Galatasaray dopo il prestito all’Aston Villa. Il Villarreal è interessato a lui e la trattativa è concreta, ma Zaniolo preferirebbe tornare in Italia. La Fiorentina non ha mostrato interesse recente, ma è possibile - come riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà -, che sia stato proposto alla. Anche l'Atalanta potrebbe essere una destinazione, soprattutto se non riscatteranno De Ketelaere dal Milan. Contatti tra Zaniolo e l'Atalanta sono stati registrati e potrebbe essere un acquisto importante per Gasperini, soprattutto in vista della Champions League.