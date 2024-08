È ipotesi della giornata di oggi quella di una possibilità di reintegro in rosa del centrocampista americano Weston. Il giocatore prima sembrava destinato all'Aston Villa nella trattativa per portare a Torino Douglas Luiz, salvo poi il no all'ultimo del centrocampista della Juventus che è quindi rimasto a Torino ma come parte della lista degli esuberi. Stando a quanto riferisce Sportitalia però domani ci sarà un incontro tra l'entourage del centrocampista classe 1998 e la Juventus. Incontro che potrebbe essere risolutore per delineare il futuro del giocatore che ora potrebbe essere reintegrato nella rosa di