Laè alla ricerca di un rinforzo per la difesa nel mercato di gennaio, nel reparto arretrato infatti ci sono i lungodegenti Juan Cabal e Gleison Bremer. Stando a quanto riferisce Sportitalia un nome che potrebbe scaldare in casa bianconera è quello di Fikayo, che al Milan sta trovando poco spazio. Il club rossonero dopo quanto avvenuto con Pierre Kalulu non vorrebbe rinforzare ancora una diretta rivale. Tuttavia Tomori viene valutato circa 35 milioni e per una cifra attorno ai 25 potrebbe lasciare il club rossonero, complici chiaramente le volontà del giocatore. La Juventus resta alla finestra in attesa di capire l'apertura o meno del club rossonero.