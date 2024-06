La telefonata tra Di Lorenzo e Thiago Motta

Giovanninon vuole più rimanere a. Il giocatore, attualmente in Germania con la nazionale italiana per Euro2024, ritiene concluso il suo percorso nel club partenopeo e desidera cambiare aria. Questa decisione è stata confermata anche dal suo agente,, il quale ha spiegato che il terzino sente il bisogno di affrontare nuove sfide e vivere una nuova esperienza professionale.Secondo quanto riferito da Sportitalia,, il nuovo tecnico della, ha preso l'iniziativa di contattare personalmente Di Lorenzo per convincerlo a trasferirsi al club piemontese. L'ex allenatore del, recentemente nominato alla guida della squadra bianconera, vede nel difensore napoletano un rinforzo fondamentale per il suo progetto tattico. Sembra che Di Lorenzo abbia accolto con interessedellae abbia manifestato la sua disponibilità a intraprendere questa nuova avventura.Di Lorenzo lascia Napoli dopo aver vissuto momenti indimenticabili, tra cui la vittoria del primo scudetto del club partenopeo nell'era post-Maradona, un traguardo storico che ha visto il giocatore indossare con orgoglio la fascia da capitanoVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.