Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, laavrebbe ritoccato verso l'alto la sua offerta per. I giallorossi, che considerano l'argentino un obiettivo prioritario da regalare a, sono pronti a mettere sul piatto una proposta da 28 milioni di euro di parte fissa più bonus. Una cifra complessiva che andrebbe ad avvicinare i 35 milioni richiesti da Madama per lasciare partire il classe 2003. Dunque, si registra un sensibile riavvicinamento tra le parti. Sono ore caldissime per il futuro dell'ex Frosinone.