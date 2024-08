Sancho-Juventus, le ultime

La Juventus continua la ricerca dell'esterno offensivo da mettere a disposizione di Thiago Motta. Tanti i nomi in ballo senza dimenticare che tra gli obiettivi del club era finito anche Jadon Sancho. Nelle ultime settimane il suo nome è un po' uscito dai radar ma c'è ancora la possibilità che l'esterno inglese del Manchester United si trasferisca a Torino?Secondo quanto riferisce Sportitalia, Sancho resta in stand-by, la situazione avrebbe evoluzioni solo se nel frattempo non si presentasse qualcuno con una proposta concreta. Sancho è rientrato a far parte della squadra dopo la rottura con Ten Hag ma il Manchester comunque è aperto alla cessione. E sul giocatore si è fatto avanti anche il Psg.