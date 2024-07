Rugani verso l'addio: quanto può incassare la Juventus

Daniele Rugani lascerà la Juve in questa sessione di mercato, malgrado il rinnovo di contratto sottoscritto nelle scorse settimane, questo quanto riporta Sportitalia. Ci sono novità sull' Al Shabab. Il club arabo è pronto a rilanciare, migliorando l’offerta di 6 milioni netti a stagione per tre anni.Oggi, viene riportato, ci sarà una call per ulteriori approfondimenti., accettando il trasferimento Rugani dovrebbe poi restare almeno due anni in Arabia, andando via prima sarebbe un salasso di tasse. Rugani ci sta pensando seriamente, vedremo gli aggiornamenti nelle prossime ore.