Dettagli dell'Offerta

Daniele Rugani ha rifiutato l'offerta dell'Al Ain, lasciando la Juventus senza un indennizzo di 3 milioni di euro per il suo cartellino. A riportarlo è Sportitalia.Il difensore centrale, che era stato accostato al club degli Emirati Arabi Uniti, ha deciso di non accettare la proposta, che includeva un contratto triennale con un ingaggio complessivo di circa 12 milioni di euro netti.aveva presentato un'offerta allettante per Rugani, che prevedeva:Nonostante le condizioni economiche favorevoli,, optando per rimanere in Europa. La scelta di rifiutare l'offerta potrebbe essere motivata da un desiderio di continuare a giocare in un campionato più competitivo o dalla speranza di ricevere un'altra proposta che meglio si allinei con le sue ambizioni professionali.