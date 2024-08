Le operazioni di sfoltimento del reparto difensivo della Juventus potrebbero riguardare anche Daniele Rugani. La posizione del difensore lucchese, nonostante un rinnovo fino al 2026 firmato nelle scorse settimane, è tutt'altro che salda e ora prende fortemente quota l'ipotesi di un addio già in questa sessione di calciomercato. Come riferito da Sportitaia, infatti, il difensore è sempre più vicino all'Ajax, in quanto precisa richiesta del tecnico italiano Francesco Farioli che nell'ex Empoli ha intravisto il profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo dei Lancieri. Con il passare delle ore la pista sembra sempre più concreta e l'opzione più accreditata è che il calciatore si trasferisca in Olanda con la formula del prestito secco.